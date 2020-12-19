 

Священника арестовали за истязание детей и изнасилование дочери в Мордовии

19.12.2020, 18:52, Новости дня
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В Мордовии заключен под стражу 54-летний местный житель, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери и истязании своих шести несовершеннолетних детей, сообщило республиканское следственное управление СК.

В 2005 и 2012 годах обвиняемый изнасиловал приемную дочь, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно. В период 1996-2020 годов он вместе со своей женой истязал детей, в разные годы бывшими несовершеннолетними, говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, о преступлениях своего отца дети рассказали руководителю регионального следственного управления в субботу, 19 декабря. По информации РИА «Новости», обвиняемый является настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней. В Ардатовской епархии сообщили, что священнослужитель уже полгода «находится за штатом» по состоянию здоровья.

В сентябре в Свердловской области начали проверку по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре. Сообщалось, что он насильственно удерживал несовершеннолетних в монастыре и причастен к побоям и отмыванию денег.



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