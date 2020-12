Компании Facebook и Apple начинают торговую войну

19.12.2020, 18:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похоже, что Facebook объявил «яблочной компании» торговую войну. По крайней мере, об этом свидетельствуют действия администрации крупнейшей социальной сети.

В частности, Facebook решил выкупить сразу несколько полос под рекламу в ведущих американских изданиях. Речь идет «всего лишь» о таких авторитетных СМИ, как The New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post.

Приобретенные площади менеджеры соцсети использовали для того, чтобы сообщить публике о своем протесте против политики Apple. Напомним, что американский разработчик ПО запустил новую программу приватности для пользователей, которая, как считают эксперты, ударит по малому бизнесу.