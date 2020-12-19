В МЧС РФ представили новое приложение по безопасности
19.12.2020, 18:50,
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Сотрудники МЧС РФ предлагают гражданам воспользоваться специальным мобильным приложением. Оно поможет людям чувствовать себя в безопасности.
В частности, разработчик предлагает несколько алгоритмов безопасного поведения в различных условиях. Они помогут выработать своеобразную культуру поведения как среди подрастающего поколения, так и среди уже взрослых сформировавшихся как личности людей.
Окружающий нас мир переполнен опасностями, отмечают специалисты МЧС. Всегда надо знать, как вести себя, куда звонить, куда идти и т.д., если вы попали в чрезвычайную ситуацию. Мобильное приложение поможет сориентироваться и действовать правильно. Оно доступно для скачивания в Google Play, а также в App Store.
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