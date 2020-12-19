 

В МЧС РФ представили новое приложение по безопасности

19.12.2020, 18:50, Новости дня
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Сотрудники МЧС РФ предлагают гражданам воспользоваться специальным мобильным приложением. Оно поможет людям чувствовать себя в безопасности.

В частности, разработчик предлагает несколько алгоритмов безопасного поведения в различных условиях. Они помогут выработать своеобразную культуру поведения как среди подрастающего поколения, так и среди уже взрослых сформировавшихся как личности людей.

Окружающий нас мир переполнен опасностями, отмечают специалисты МЧС. Всегда надо знать, как вести себя, куда звонить, куда идти и т.д., если вы попали в чрезвычайную ситуацию. Мобильное приложение поможет сориентироваться и действовать правильно. Оно доступно для скачивания в Google Play, а также в App Store.



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