В 2021 году готовится к выходу по-настоящему новый, но дорогой тип смартфона LG Rollable

19.12.2020, 18:01, Разное

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В следующем году свой по-настоящему новый смартфон представит компания LG. Rollable оснастят необычным сворачивающимся дисплей, что обеспечит ему попадание в категорию дорогих устройств.

В LG не определились окончательно с названием девайса, однако он точно будет передавать суть его необычного формата свитка. Согласно источникам, 6,8-дюймовый дисплей можно будет развернуть до размеров в диагонали 7,4 дюйма. Предположительно, аппарат выведут на рынок уже в начале весны, однако не исключено, что на полках магазинов он может появиться и в июне.

Нестандартная конструкция дает возможность пользоваться на смартфоне тремя видами дисплея. Главный экран с соотношением сторон 20:9 получит разрешение в 2428 х 1080 пикселей, при развертывании он увеличивается до 2428 х 1600 пикселей при соотношении сторон 3:2. Промежуточное положение корпуса предназначено для того, чтобы просматривать видеоролики, его разрешение составляет 2428 х 1366 пикселей а стороны экрана соотносятся как 16:9.

Остальные детали оснащения и дизайна LG Rollable пока не известны, однако известно, что новинка станет одной из самых актуальных на рынке. Производительность и мощность гаджету обеспечит новейший процессор Snapdragon 888. Дополнять его будет емкий чип оперативной памяти размером в 16 гигабайт. Аккумуляторная батарея объемом в 4,2 тысячи мАч может получить быструю зарядку беспроводного типа. Стоимость устройства с уникальным дизайном составит почти 2,4 тысячи долларов США, что сделает его одним из самых дорогостоящих на рынке.