 

Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года

19.12.2020, 17:14, Разное
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Кинокритик Антон Долин высказался относительно лучших картин 2020 года. В список любимых фильмов оказались как зарубежные, так и отечественные.
Антон Долин уверен, что перечисленные им киноленты необходимо посмотреть каждому российскому киноману. Рейтинг кинокритика составили как художественные, так и один документальный фильм, короткометражки и фильмы с полным метражом. Рекомендует к просмотру Долин «Дни» Цая Минляна, совсем не содержащую текстового контента.

Следующими в списке эксперт считает «Душу» снятую студией Pixar о человеческих страхах и «Землю кочевников» от Хлои Чжао. Нашли отклик в сердце знатока кинематографа и сюжеты картин «Лаверс-рок», Стива МакКуина, «Мальмкрог», снятый Кристи Пую и «Манк» от классика Дэвида Финчера.

В личном ТОПе Долина оказались «Начало» режиссера Дея Кулумбегашвили, «Новый порядок» от Мишеля Франко, «Пугало», снятый на якутском языке российским киномастером Дмитрием Давыдовым и «Ученик», Чайтаньи Тамхан. Для полного представления оценки состояния кинематографа критик включил в список также документальную ленту «Котлован» от Андрея Грязева и короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» главную роль в котором исполнила Тильда Суинтон. При этом Антон Долин не расставил приоритеты в рейтинге, просто назвав картины в алфавитном порядке.



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