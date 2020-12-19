Оскар Кучера назвал ТНТ любимым каналом после закрытия «Дома-2»

19.12.2020, 18:14, Разное

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Известный российский ведущий и актер Оскар Кучера назвал ТНТ любимым каналом после появления информации о закрытии шоу «Дом-2». Пост, посвященный этой теме, он разместил в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Кучера заявил, что не знает, как теперь будут жить россияне, но ТНТ официально стал для него любимым каналом. В комментариях пользователи поддержали позицию ведущего. Некоторые заявили, что нужно также закрыть проект «Битва экстрасенсов». Нашлись и те, кто напомнил, что «Дом-2» пользовался большой популярностью, а у его организаторов есть чему поучиться.

Напомним, что впервые скандальное реалити вышло на экраны в 2004 году. На телестройке участники строили дом и работали над своими отношениями. На протяжении многих лет проект демонстрировал высокие рейтинги, но со временем они упали.