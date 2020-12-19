В России за сутки выявили 28209 новых случаев заражения COVID

19.12.2020, 11:08, Разное

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…умерли 585 человек.

В РФ за сутки выявили 28209 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 18 декабря, за сутки во всей стране выявили 28116 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в РФ за все время пандемии выросло до 2 819 429. В Москве за последний день выявили 6459 новых заболевших COVID-19 — это на 478 меньше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3754 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1514 (максимум за все время пандемии), в Нижегородской области — 502, в Свердловской области — 405, в Архангельской области — 395.

За все время пандемии в РФ умерли 50 347 человек, за последний день скончались 585 пациентов с COVID-19.

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С начала года в РФ возбудили 37 уголовных дел (207.1 УК — «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), с марта составили 456 протоколов (ст. 13.15 КоАП) за «фейки о коронавирусе». Как ранее подсчитал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев, российские силовики возбуждают дела за фейки о коронавирусе каждые два дня.