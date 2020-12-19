 

В России за сутки выявили 28209 новых случаев заражения COVID

19.12.2020, 11:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…умерли 585 человек.

В РФ за сутки выявили 28209 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 18 декабря, за сутки во всей стране выявили 28116 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в РФ за все время пандемии выросло до 2 819 429. В Москве за последний день выявили 6459 новых заболевших COVID-19 — это на 478 меньше, чем накануне.

В Санкт-Петербурге выявили 3754 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1514 (максимум за все время пандемии), в Нижегородской области — 502, в Свердловской области — 405, в Архангельской области — 395.

За все время пандемии в РФ умерли 50 347 человек, за последний день скончались 585 пациентов с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрах и ненависть. Из-за COVID-ограничений без работы осталось 1,5 миллиона россиян. Обзор «Синдиката-100»

С начала года в РФ возбудили 37 уголовных дел (207.1 УК — «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»), с марта составили 456 протоколов (ст. 13.15 КоАП) за «фейки о коронавирусе». Как ранее подсчитал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев, российские силовики возбуждают дела за фейки о коронавирусе каждые два дня.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / В Норвегии запретили называть Брейвика террористом

12.12 / Мнение: Статья, которую блокирует Фейсбук

18.12 / 21 декабря начнется эра Водолея

15.07 / Необычные теории о происхождении жизни на Земле

28.10 / Иосиф Пригожин и Валерия хотят, чтобы внуки называли их по имени

29.07 / Медики рассказали о пользе томатов для организма

27.10 / Google пошел под суд

19.11 / Академик РАН рассказал, как себя вести при симптомах COVID-19 до приезда врача

13.11 / Мнение: Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России?

29.09 / Евросоюз устал от Украины – политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска