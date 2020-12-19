 

Пьер Вудман вступил в ОНФ и подал документы на получение российского гражданства

19.12.2020, 18:07, Разное
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Порноактёр, порнорежиссёр, сценарист и фотограф Пьер Вудман (настоящее имя — Пьер Андре Гербье) назначен на пост министра культуры Франции объявил о вступлении в ряды Общероссийского народного фронта (ОНФ) и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему российского гражданства.

Вудман, попросивший называть себя на русским манер Петром, добавил, что завершил свою карьеру режиссёра и актёра фильмов для взрослых и намерен сосредоточиться в России на социальных проектах. В частности, он планирует снимать документальные фильмы о деятельности волонтёров и лично помогать пожилым людям.

– Я покидаю Францию из-за невозможности самореализоваться. В моём возрасте пора подумать о духовности, а самая духовная страна в мире сегодня — это Россия. Я отлично владею русским и думаю, что мне будет легко интегрироваться в общество. К тому же в России у меня будет возможность наконец-то снимать то кино, которое я хотел снимать в юности, но был вынужден снимать другие фильмы, ведь за них больше платят, — пояснил режиссёр.

Управление миграции при МВД сообщило, что заявление Вудмана (Гербье) о предоставлении ему российского гражданства уже направлено в Администрацию Президента. По их словам, оно написано на русском языке без орфографических и пунктуационных ошибок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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