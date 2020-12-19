От COVID-19 cкончался борец из Харькова, который месяц назад стал чемпионом мира

19.12.2020, 18:04, Новости дня

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19 декабря скончался борец из Харькова Георгий Манучарян, ставший в ноябре чемпионом мира среди ветеранов. Об этом сообщает АТН.

Спортсмен, которому 23 декабря должно было исполниться 64 года, скончался от коронавирусной инфекции. В последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего Манучарян 11 раз выигрывал ветеранские чемпионаты мира в различных видах борьбы, отмечает издание.

24 ноября “Харьковские известия” сообщали, что Манучарян принимал участие на соревнованиях в Минске и завоевал золотую награду в весовой категории свыше 100 кг в возрастной группе 60-65 лет.