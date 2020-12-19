В Санкт-Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

19.12.2020, 17:58, Новости дня

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Полиция нашла двух 13-летних девочек, потушивших снегом Вечный огонь в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о том, что в парке Красного Села не горит Вечный огонь и ощущается запах газа, поступило в полицию в субботу днем, передает РИА «Новости».

«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили причастных к данному инциденту. Ими оказались две 13-летние девочки, кидавшие в пламя снежки. Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, о чем незамедлительно были проинформированы их родители», – говорится в сообщении.

Отмечается, что со школьницами была проведена профилактическая беседа, родители девочек будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Горение Вечного огня было оперативно восстановлено.

В мае у мемориала Вечный огонь в городе Белая Церковь под Киевом две девушки устроили пикник и пожарили сосиски.