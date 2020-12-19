 

Boeing из Игарки приготовился к вынужденной посадке в Сургуте

19.12.2020, 17:58, Новости дня
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Boeing-735 авиакомпании «ЮТэйр», летевший из красноярской Игарки в Уфу, готовится к вынужденной посадке в Сургуте (ХМАО), сообщили в пресс-службе перевозчика.

«После вылета из Игарки в Уфу на Boeing-735 сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир принял решение произвести посадку в Сургуте. Полет продолжен штатно с ограничением по высоте: три тысячи метров вместо десяти тысяч метров», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам представителя авиакомпании, самолет должен приземлиться в крупнейшем аэропорту ХМАО около 20.25 (18.25 мск). Перевозчик готовит резервный борт, который вылетит из Сургута в Уфу ориентировочно в 22.30 по местному времени (20.30 мск).

Источник в экстренных службах уточнил, что на борту воздушного судна находится 121 человек, в том числе 116 пассажиров.

В ноябре самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма в кабине пилотов.



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