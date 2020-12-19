 

Адвокат Алибасова сообщил о желании продюсера покончить с собой

19.12.2020, 17:58, Новости дня
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Российский продюсер Бари Алибасов захотел покончить с собой. Музыкант интересовался способами самоубийства у своего адвоката Сергея Жорин, сообщил представитель музыканта.

«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», – написал Жорин в Twitter.

В начале декабря Алибасова госпитализировали с очень низким давлением. Его пиар-директор Вадим Горжанкин предположил, что причиной ухудшения состояния продюсера стала «виагра».

Напомним, в июне прошлого года появились сообщения, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.



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