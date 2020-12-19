 

Новое крепление для монитора LG 34WN780-B сэкономит место на столе

19.12.2020, 17:56, Новости дня
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Новая модель крепления Ergo Stand, выпущенная в компании LG специально для того, чтобы надежно закрепить на столе монитор 34WN780-B, поможет пользователям освободить много места, сообщает производитель.

Сам монитор 34WN780-B имеет размер диагонали 34 дюйма. На нем приятно работать, однако на обычном столе он занимает слишком много места, говорят специалисты.

Поэтому для данного экрана было создано специальное крепление, которое цепляется в краю столешницы. Можно не беспокоиться о надежности крепления, утверждают представители компании. Идея, в общем-то не нова. Главное здесь – именно надежность крепления, о секретах достижения которого разработчик предпочитает умалчивать. Стоимость монитора вместе с «подставкой» составит 600 долларов США.



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