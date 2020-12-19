Мнение: Что означают избрание Байдена для Хезболлы

19.12.2020, 17:54, Разное

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Несмотря на свежие комментарии лидера “Хезболлы” Хасана Насраллы о том, что победа Байдена на выборах в США не изменит кардинальным образом ПроИзраильской внешней политики США на Ближнем Востоке, “Хезболла”, похоже, в значительной степени оптимистично смотрит на свое будущее при новой администрации. Однако “Хезболла”, похоже, опасается следующих нескольких месяцев, пока Трамп не покинет Белый дом в январе. Хотя “Хезболла”, безусловно, выиграет от перезагрузки дипломатических отношений между США и ИРИ, что может привести к столь необходимой организации ликвидности и укреплению ее внутренней позиции, она по-прежнему сталкивается с многочисленными внутренними проблемами, которые не могут решить одни деньги.

В Дахие, оплоте партии в южных пригородах Бейрута, сторонники “Хезболлы” и боевики, похоже, обрадовались известием об избрании Байдена. Люди считают, что Байден будет более снисходительным по отношению к ИРИ и вернется к заключению сделки с Тегераном, что, следовательно, пойдет на пользу “Хезболле”. Меньше санкций против ИРИ и “Хезболлы” будет означать больше денег для группы, которая, в свою очередь, сможет восстановить услуги и помощь, которую ей пришлось сократить в последние несколько лет из-за политики Трампа. Политика Трампа серьезно помешала деятельности Хезболлы, серьезно сократив ежегодные доходы Тегерана на 700 млн$ которые выделялись группе + закрытие ливанских банков, которые имели дело с организацией.

СМИ “Хезболлы” настроены осторожно и оптимистично. В одной из статей в “Аль-Ахбар”, рупоре “Хезболлы”, под названием “Осторожный оптимизм в ИРИ” автор объясняет, что Байден будет более надежным переговорщиком, чем Трамп, учитывая его противоположные отношения с КСА и Израилем, врагом ИРИ. Однако в другой статье той же газеты содержится предупреждение, что в новую команду Байдена войдут “ястребиные” деятели из администрации Обамы, а именно Сьюзан Райс и Тони Блинкен. Сьюзан Райс – бывший посол ООН и советник Обамы по национальной безопасности, а Тони Блинкен – бывший заместитель госсекретаря, заместитель советника по национальной безопасности и давний советник Байдена.

Похоже, что больше всего “Хезболлу” беспокоит переходный период. В другой статье Аль-Ахбара, озаглавленной “Два месяца неопределенности”, автор предупреждает о нападении США на ИРИ. В недавнем сообщении The New York Times говорится, что Трамп рассмотрел эту идею. Это теория, которая, по мнению источников, близких к “Хезболле”, возможна, учитывая, что победа Байдена придала этой группе смелость. Теперь они с большей вероятностью отреагируют на любые новые нападения Израиля, учитывая менее сочувственную позицию Байдена по отношению к Израилю, но Трамп все еще находится у власти до января.

Разработанный администрацией Обамы, СВПД был соглашением, заключенным в 2015 г странами Группы “5 + 1” – США, РФ, КНР, Францией, Германией и Великобританией, целью которого было ограничение ядерной активности ИРИ. В мае 2018 г Трамп объявил, что США выйдут из СВПД и восстановят санкции США в отношении Тегерана. Байден заявил, что прекратит политику “максимального давления” Трампа против Тегерана и вновь вступит в СВПД. Пересмотренная сделка с ИРИ позволит ему продавать нефть на международных рынках, и иранские доллары в конечном итоге перейдут в руки “Хезболлы”. В настоящее время организация испытывает нехватку денежных средств из-за санкций США и катастрофического финансового положения Ливана, что делает это изменение очень долгожданным.

Группа сильно пострадала от экономического кризиса в Ливане, который в течение 2020 г становился все хуже и хуже. В марте страна объявила дефолт по своему долгу в размере 90 млрд$. С тех пор девальвация валюты непропорционально повлияла на бедных и средний класс, и более половины населения сейчас находится за чертой бедности. Более того, с октября 2019 г крупное движение протеста осудило политические партии, в том числе Хезболлу и ее ближайших союзников.

Новое соглашение с ИРИ и освобождение от санкций означало бы благо для “Хезболлы”. Улучшение финансового положения ИРИ, даже минутное, дало бы ему большое преимущество по сравнению с его политическими соперниками, экономические возможности которых сократились из-за банкротства государства. Эти экономические проблемы также отражаются на их ограниченной способности поддерживать базу, поскольку люди разочарованы годами бесхозяйственности и коррупции. В краткосрочной перспективе победа Байдена придаст Хезбалле смелость в политическом плане и сделает ее менее склонной к компромиссу при формировании нового правительства, особенно когда речь идет о требованиях ее союзников в отношении определенных министерств. Санкции, наложенные Трампом на союзника Хезболлы, бывшего министра иностранных дел Джебрана Бассила, только сделают организацию более восприимчивой к его требованиям в отношении определенных министерств.

Однако избрание Байдена может, наоборот, вселить в “Хезболлу” ложное чувство уверенности. Любое возвращение за стол переговоров с ИРИ потребуется время и не может привести к снятию санкций, учитывая, что этот вопрос получил поддержку обеих партий в США Кроме того, Ливан также пострадавший в результате применения санкций в соответствии с Законом Цезаря, который в основном нацелен на сокращение Режим Асада в соседней САР, но также косвенно влияет на его ливанских партнеров, которые часто являются близкими деловыми партнерами Хезболлы и ее политических союзников. Таким образом, санкции, не зависящие от ИРИ, будут продолжать душить организацию и ее друзей в финансовом отношении.

На национальном уровне “Хезболла” сталкивается с другим набором препятствий, которые не могут решить одни только деньги. Партия была в значительной степени дискредитирована из-за многочисленных скандалов, связанных с управлением, поскольку она и ее союзники получили комфортное большинство в ливанском парламенте. За последние три года страна обанкротилась, и коррупционные скандалы участились, и в центре внимания оказались два главных союзника партии, Бассил и спикер парламента Набих Берри. В настоящее время организацию воспринимают как хранительницу глубоко коррумпированной политической системы, которую осудила большая часть ливанского населения. Кроме того, богатые члены партии, которые вложили миллионы в банковский сектор, теперь потеряли свои сбережения из-за финансового кризиса в стране, который возник в результате того, что банки подверглись банкротству государства. Более того, смысл существования Хезболлы, война против Израиля, кажется, все больше и больше уходит в прошлое, поскольку движение не вступало в конфликт со своим южным соседом в течение почти 15 лет и уклонялось от ответа на нападения в САР и Ливане, несмотря на многочисленные угрозы. Наряду с нормализацией арабских отношений с Израилем и усилиями стран Персидского залива по экономическому использованию новых связей с Тель-Авивом, это постепенно делает бессмысленную борьбу Хезболлы против сионистского врага.

Хотя президентство Байдена и возвращение поддержки СВПД могут показаться находкой для Хезболлы, это не 2015 г. Ливан и его народ не в такой же ситуации, как и Хезболла или даже регион. Прошло 5 лет, и многое изменилось – и не обязательно в пользу партии.