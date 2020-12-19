Пластический хирург Вдовин: «Ротару помолодела благодаря козелковой подтяжке лица»

19.12.2020, 17:20, Разное

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Больше года поклонники не видели Софию Ротару в России, но недавно знаменитость прилетела в Москву, чтобы сняться в новогодних программах. Многих удивила помолодевшая внешность артистки. Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения, которые за это время произошли с лицом народной любимицы.

У 73-летней Софии Ротару практически невозможно разглядеть морщины. Сама артистка уверяет, что у нее хорошие гены, но врачи уверены, что в таком почтенном возрасте без вмешательств сохранить овал лица невозможно. Александр Вдовин убежден, что у исполнительницы были пластические операции, но не так много. Поклонники уверены, что София Ротару полностью перекроила себя, но, эксперт утверждает, что изначально у певицы была цель сохранить свою уникальность и не перестараться. В отличии от большинства представителей шоу-бизнеса, она не делала круговую подтяжку лица и не увлекается филлерами. Хирург думает, что Софие Ротару делали блефаропластику и козелковую подтяжку. Если говорить о ее коже, то, вероятнее всего, звезда прибегает к «уколам красоты».

Александр Вдовин хотел бы поработать над внешностью Софии Ротару. Пластическому хирургу не нравятся ее слишком тонкие губы, поэтому он добавил бы объема. Артистке в ее возрасте идеально подошли бы различные современные аппаратные методики, среди которых врач выделил СМАС-лифтинг, микроигольчатый и радиоволновой лифтинг. В качестве эффективных уходовых средств эксперт порекомендовал пилинг и кремы растительного происхождения, а также масло черного тмина.