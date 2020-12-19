 

Пластический хирург Вдовин: «Ротару помолодела благодаря козелковой подтяжке лица»

19.12.2020, 17:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Больше года поклонники не видели Софию Ротару в России, но недавно знаменитость прилетела в Москву, чтобы сняться в новогодних программах. Многих удивила помолодевшая внешность артистки. Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения, которые за это время произошли с лицом народной любимицы.
У 73-летней Софии Ротару практически невозможно разглядеть морщины. Сама артистка уверяет, что у нее хорошие гены, но врачи уверены, что в таком почтенном возрасте без вмешательств сохранить овал лица невозможно. Александр Вдовин убежден, что у исполнительницы были пластические операции, но не так много. Поклонники уверены, что София Ротару полностью перекроила себя, но, эксперт утверждает, что изначально у певицы была цель сохранить свою уникальность и не перестараться. В отличии от большинства представителей шоу-бизнеса, она не делала круговую подтяжку лица и не увлекается филлерами. Хирург думает, что Софие Ротару делали блефаропластику и козелковую подтяжку. Если говорить о ее коже, то, вероятнее всего, звезда прибегает к «уколам красоты».

Александр Вдовин хотел бы поработать над внешностью Софии Ротару. Пластическому хирургу не нравятся ее слишком тонкие губы, поэтому он добавил бы объема. Артистке в ее возрасте идеально подошли бы различные современные аппаратные методики, среди которых врач выделил СМАС-лифтинг, микроигольчатый и радиоволновой лифтинг. В качестве эффективных уходовых средств эксперт порекомендовал пилинг и кремы растительного происхождения, а также масло черного тмина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Житель Таллина заснял на видео мощный удар молнии

10.07 / Яглыч удивил сходством с дочерью: Как две капли

07.09 / Победителями конкурса “Лидеры России” стали больше 100 человек

25.07 / Мнение: Один пункт из списка

15.12 / Ученые идентифицировали новый вид динозавров с шипами на плечах

08.10 / Олег Газманов признался в нехватке денег из-за коронавируса

22.08 / Мнение: Путин: Навальный «заболел»…

16.11 / Белорусов призвали не надеяться на помощь Запада: Остались один на один с режимом

12.12 / Цены на самые важные продукты в России взлетели на 70%: Генпрокуратура начала проверку

31.08 / For Belarus

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска