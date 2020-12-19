 

iPhone 13 получит важное улучшение и поддержку Wi-Fi 6E

19.12.2020, 17:20, Разное
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В Сети появились данные относительно некоторых особенностей iPhone 13, следующего поколения смартфонов от Apple. Так, в аппаратах появится важное улучшение и поддержка Wi-Fi 6E.
Ранее интернет-блогеры сообщали о том, что новая линейка iPhone 13 выйдет в отличие от выпущенной в этом году, в традиционные сроки, в начале осени. Теперь стало известно, что устройства 2021 года оснастят новейшим модемом, работающем в сетях генерации Wi-Fi 6E. Таким образом производитель увеличит скоростные возможности передачи данных.

Как и iPhone SE во втором поколении, iPhone 11, и iPhone 12 поддерживает шестой стандарт беспроводной связи, что обеспечивает и ускоренную работу интернет-подключения. Микросхемы для новинок поставит компания Cirrus Logic, известная выпуском чипов. Особенность 6E заключается в расширенном диапазоне связи до 6 Гигагерц. Ее польза особенно заметна в условиях работы в слишком перегруженных местах и при необходимости обеспечить высокую производительность. Согласно первым результатам испытаний, скорость при передаче контента достигает 2 Гбит в секунду, при этом задержки отмечаются примерно на уровне 2 мс.

Что же до остальных характеристик очередной генерации iPhone, то экраны у трех модификаций 2021 года ожидаются 5,4-, 6,1- и 6,7-дюймовый. Кроме того, в одной из версий производитель не предусмотрел никаких кнопок и разъемов, выполнив аппарат по Qi-технологии. Вероятно, Smart Connector будет не только пополнять заряд аккумулятора, но и синхронизировать и передавать данные. Touch ID в iPhone 13 выполнен в виде датчика под дисплеем, а все объективы оснастят улучшенной стабилизацией и оптическим масштабированием.



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