Николай Дроздов раскритиковал российских звезд за частые разводы и рассказал о любви к жене

19.12.2020, 17:20, Разное

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Николай Дроздов выступил с критикой в адрес российских звезд, которые часто разводятся и крутят много романов. Откровения телеведущего прозвучали в интервью для блогера Ирины Шихман.

Дроздов не видит проблем с тем, чтобы дожить до золотой свадьбы, поскольку свою жену любит до сих пор. Он даже не хочет, чтобы супруга называла его звездой. Для последних отношения стали частью имиджа, когда люди расстаются, говорят друг о друге неприятные вещи и находят других. Если бы о ведущем «В мире животных» написали, что он ушел от жены к другой, он бы считал такое «позорищем». Любовь зоолог рассматривает как процесс, когда людям необходимо подобрать друг к другу ключ, но в современном обществе это стало делать сложнее. Дроздов тенденциям не поддается, и не забывает говорить жене, что любит ее, а делает это каждый день.

О смерти телеведущий старается не думать, при этом верит, что она просто придет в тот момент, когда ему предписано.