 

Глава ПЦУ прокомментировал возможность переноса Рождества на 25 декабря

19.12.2020, 17:10, Новости дня
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ближайшее время перенос празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря пока невозможен. Такое мнение он высказал в интервью “Радіо Свобода”.

“В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. Мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. Если мы сейчас перейдем на новый календарь, то, соответственно, состоится еще один раскол… Мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не мешает. Когда церковь созреет, когда верующий народ для этого созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение”, – сказал митрополит Епифаний.

Он считает, что переход – “это вопрос времени”. “Он состоится, но когда до этого сознательно дойдет украинский народ”, – заявил глава ПЦУ.

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессия в разные даты, “ГОРДОН” писал в январе этого года.

В 2019-м году митрополит Епифаний высказывал такую же позицию о возможности переноса Рождества. Он ссылался на результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 5–8 декабря 2019 года: в соответствии с полученными результатами, к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря негативно относились почти 65% респондентов.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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