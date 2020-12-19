 

Глава Минфина рассказал, выполнит ли Украина госбюджет на 2020 год

19.12.2020, 17:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственный бюджет Украины на 2020 год будет выполнен в полном объеме: и в части расходов, и в части доходов. Об этом вечером 18 декабря в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил министр финансов Сергей Марченко.

“У нас есть все основания считать, что мы выполним в этом году бюджет и по доходам, и по расходам. Более того, доходы будут перевыполнены”, – отметил чиновник.

В конце ноября “Экономическая правда”, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, писала, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивалось, что государство не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные бюджетом на 2020 год.

26 ноября Марченко заявлял, что из-за неполучения запланированных траншей от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by до конца года в бюджете Украины не хватает $3 млрд.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен.

В декабре Украина провела дополнительное размещение еврооблигаций, что позволило привлечь $600 млн. Марченко говорил, что эти деньги направят на финансирование госбюджета.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

01.09 / В Николаевской области ввели дополнительные карантинные ограничения

05.09 / Плеер iPod nano официально устарел

26.09 / CNN – толпа освистала Трампа во время церемонии прощания с судьёй Гинзбург

27.07 / Объявлена цена на новый седан Kia K5 для России

13.12 / Задержаны подозреваемые в хищении 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка

30.06 / “Аугсбург” подписал контракт с тремя футболистами

02.12 / «Сименс Энергетика» заявила о готовности увеличить локализацию турбин в России

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

05.09 / Киев заявил о неспособности Москвы повлиять на «политическое здоровье Украины» с помощью санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска