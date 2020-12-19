Глава Минфина рассказал, выполнит ли Украина госбюджет на 2020 год

19.12.2020, 17:10, Новости дня

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Государственный бюджет Украины на 2020 год будет выполнен в полном объеме: и в части расходов, и в части доходов. Об этом вечером 18 декабря в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил министр финансов Сергей Марченко.

“У нас есть все основания считать, что мы выполним в этом году бюджет и по доходам, и по расходам. Более того, доходы будут перевыполнены”, – отметил чиновник.

В конце ноября “Экономическая правда”, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, писала, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивалось, что государство не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные бюджетом на 2020 год.

26 ноября Марченко заявлял, что из-за неполучения запланированных траншей от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by до конца года в бюджете Украины не хватает $3 млрд.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен.

В декабре Украина провела дополнительное размещение еврооблигаций, что позволило привлечь $600 млн. Марченко говорил, что эти деньги направят на финансирование госбюджета.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора