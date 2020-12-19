В Азербайджане возбудили уголовное дело против Ким Кардашьян

19.12.2020, 17:07, Разное

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Как следует из информации, размещённой на официальном сайте Генпрокуратуры республики, в отношении гражданки США Ким Кардашьян возбуждено уголовное дело по ст. 100.2 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» и ст. 104 «Подстрекательство к совершению геноцида» УК Азербайджана в связи с её постом в «инстаграме» в поддержку Армении во время Второй Карабахской войны.

В связи с введением военного положения в Азербайджане был ограничен доступ в Интернет, и пост самой известной армянки США правоохранители увидели совсем уже после приостановки вооружённого конфликта и подписания временных договорённостей.

– Эта провокация и недружественный выпад не останутся незамеченными. Мы также помним антиазербайджанский пост гражданки США Кардашьян во время июльского конфликта на армяно-азербайджанской границе. Тогда губернатор Калифорнии лично просил простить её, но сегодня мы уже не будем закрывать на это глаза, — подчеркнули в ведомстве.

Ким Кардашьян на своей странице в соцсети «Инстаграм» 10 октября опубликовала пост с призывом поддержать армянскую сторону и оказать давление на Азербайджан. Теледива, ставшая фигуранткой уголовного дела, перечислила $1 млн в поддержку ВС Армении.