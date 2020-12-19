В аварии с тремя автомобилями под Мурманском погиб ребенок

19.12.2020, 17:04, Новости дня

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В Кольском районе Мурманской области столкнулись три автомобиля, в результате аварии погиб десятилетний мальчик, сообщило региональное управление ГИБДД.

« 19 декабря в 08.45 в районе поселка Зверосовхоз произошло столкновение трех транспортных средств: Peugeot, Volkswagen и Land Rover. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot, женщина, была госпитализирована, находящийся в салоне ее автомобиля ребенок, десятилетний мальчик, погиб», – передает сообщение ведомства ТАСС.

После ДТП прокуратура Кольского района начала проверку, входе которой установит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе исполнения обязательств по обеспечению соответствия состояния дорог в процессе их эксплуатации, отмечается в сообщении.

В сентябре в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб.