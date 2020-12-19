Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика, мечтавшего обнять панду

19.12.2020, 17:04, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области, который хотел обнять панду, сообщила пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В пресс-службе сообщили, что мальчик вместе с родителями приехал в столицу и встретился с пандой под присмотром сотрудников Московского зоопарка. Сотрудники рассказали ребенку о том, как проходит день животных, как о них заботятся и изучают их поведение, передает ТАСС.

«Саша побывал в ветеринарной клинике, вход в которую закрыт для обычных посетителей, и даже создал уникальную футболку: вместе с пандой Жуи они нанесли на изделие принты красками», – отмечается в пресс-релизе.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», – приводит пресс-служба слова мальчика. Сотрудники зоопарка подарили Саше игрушечную панду и провели ребенку и его семье экскурсию по всему зоопарку. Во время посещения зоопарка мальчику позвонил глава государства, говорится в сообщении.

Александр с девяти месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Болезнь дает сопутствующие осложнения, например плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных. Папа ребенка вне работы занимается волонтерством – помогает собакам.

Напомним, в акции «Елка желаний» принял участие президент РФ Владимир Путин. Уже третий год подряд глава государства исполняет желания участников благотворительной акции «Елка желаний». В этом году президент выбрал два желания: 10-летнего Александра Колясникова из Тулы, который мечтает обнять настоящую панду и девятилетнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска, который мечтает посетить Красную Площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.