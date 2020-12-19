Составлен рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

19.12.2020, 17:02, Новости дня

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Быстрая зарядка смартфона в последнее время очень ценится пользователями. Какие же гаджеты больше всего преуспели в данном вопросе? Ответ можно найти в рейтинге, составленном экспертами.

К сожалению, ни один iPhone не попал в число лидеров. Однако специалисты выяснили, что быстрее всех заряжается смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra. Его батарея обладает емкостью 4500 мАч, а зарядить ее с нуля до 100% можно всего-то за 21 минуту.

Даже ближайшие конкуренты гаджета заряжаются не менее, чем за полчаса, отмечают эксперты. У Realme X50 Pro, занявшем второе место в рейтинге, этот показатель составляет 33 минуты. А Oppo Find X2 Pro, занявший в списке третье почетное место, требует подключения к розетке на 43 минуты.