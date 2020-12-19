 

Компания Microsoft намерена отказаться от паролей

19.12.2020, 17:02, Новости дня
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Новые API и пользовательский интерфейс позволят уже в будущем году отказаться от использования паролей, сообщают в компании Microsoft. Это будет очень удобно для обычных людей, которые часто теряют возможность простого доступа к своим аккаунтам только из-за того, что забыли свой пароль.

Разработчик программного обеспечения решил применить систему управления ключами безопасности на останове стандарта FIDO2. С ним не будет потребности постоянно вводить логин и пароль, придумывать новые комбинации, которые сама система периодически называет слишком простыми, советует менять или не принимает вовсе.

Кроме прочего, разработчик считает, что таким образом можно будет повысить уровень кибербезопасности. Ведь хакеры-то, в основном, охотятся за логинами и паролями, при помощи которых могут завладеть личной информацией и деньгами своих жертв.



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