 

Никита Джигурда хочет вновь жениться на Марине Анисиной

19.12.2020, 16:26, Разное
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Актер Никита Джигурда признался, что вновь хочет повести под венец Марину Анисину. Если «коронавирусная инфекция не помешает», то свадьба состоится 23 февраля наступающего года.
59-летнего артиста раньше подозревали в романтических отношениях с исполнительницей Анной Калашниковой. Никита Джигурда снялся у нее в клипе, сыграв там графа Дракулу. Однако певица давно счастлива в отношениях с предпринимателем Иваном Семеновым, а актер до сих пор любит фигуристку Марину Анисимову.

По словам Никиты Джигурды, он вновь женится на бывшей жене, с которой воспитывает двоих наследников. Знаменитость признался, что их развод был «спектаклем», который пришлось сыграть ради имущества. Дело в том, что миллионерша Людмила Браташ, которая являлась кумой артиста, оставила ему внушительное наследство. Ее жизнь оборвалась в США почти пять лет назад. Все свое имущество жительница завещала Джигурде и Анисиной.

Артисту начали поступать угрозы от недоброжелателей и обвинения, связанные со смертью Людмилы Браташ. В целях безопасности он расторг брак с супругой. Как отметил эпатажный актер, в фиктивном «разводе» фигуристка разрешила ему «трогать других женщин», но не более этого.



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