В США расследуют пять случаев аллергической реакции на вакцину Pfizer

19.12.2020, 16:16, Новости дня

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) расследует пять случаев аллергической реакции на вакцину от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech. Как пишет Reuters, об этом на пресс-конференции 18 декабря заявил директор Центра оценки и исследований биопрепаратов FDA Питер Маркс.

Он отметил, что в число расследуемых инцидентов входит два случая на Аляске, о которых сообщалось в конце текущей недели.

Маркс предположил, что аллергию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит и в состав вакцины Pfizer, и в состав вакцины Moderna, одобренной для экстренного использования 18 декабря.

Он добавил, что в связи с наличием полиэтиленгликоля аллергии на вакцины Pfizer и Moderna могут быть “немного более частыми, чем предполагалось”.

Агентство отмечает, что получить комментарий компании Pfizer на данный момент не удалось.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. Вакцина производства компании Moderna была одобрена 18 декабря.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в стране выявлено почти 17,5 млн случаев COVID-19, умерло более 313 тыс. человек.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора