 

В Беларуси хотят ввести плату за выезд из страны

19.12.2020, 16:16, Новости дня
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В Беларуси хотят ввести сбор за пересечение государственной границы автомобилем при выезде из страны. Об этом агентству БЕЛТА рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, комментируя законопроект об изменениях в налоговом кодексе страны.

Согласно законопроекту, областным Советам депутатов в Беларуси могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т.

Селиверстов подчеркнул, что “объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд”.

По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска.

Как отмечает TUT.BY, введение сбора не коснется тех, кто едет из Беларуси в Россию. Портал также подчеркивает, что такой сбор хотят ввести временно – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Сумма этого сбора не уточняется, но, согласно законопроекту, она не должна превышать 87 белорусских руб. (967 грн).

При этом, в Беларуси с 21 декабря этого года вступает в силу запрет на выезд со страны через наземные пункты пропуска. Он касается белорусов и иноземцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики. Право на выезд получат только те, кто сможет документально подтвердить, что работает или учится за границей, имеет вид на жительство в другой стране, выезжает для получение медицинской помощи или по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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