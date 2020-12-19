Пушков раскрыл причину закрытия генконсульств США в России

19.12.2020, 16:03, Новости дня

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Сенатор Алексей Пушков считает, что планы Госдепа закрыть генконсульства в РФ – еще один признак сворачивания отношений с Москвой.

«Экономия в 3.2 млн долларов – это смешно. У экономики и бюджета США есть проблемы, но все же не до такой степени. Это политическое решение», – написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, в США переходят к «ледяной войне» против России.

Ранее в Госдепе подтвердили, что госсекретарь Майкл Помпео «в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге».

Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся. Посольство США заявило, что ограничения в работе американских дипмиссий были введены из-за коронавируса еще в марте.