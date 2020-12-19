 

Samsung назвал дату презентации процессора для смартфонов Galaxy S21

19.12.2020, 16:08, Новости дня
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Представители компании Samsung объявили, что процессоры Exynos 2100 будут официально представлены публике 12 января будущего года. Устройства предназначены для новой модели смартфона Galaxy S21.

Напомним, что через два дня после указанной даты должна состояться презентация и самих смартфонов Galaxy S21. По крайней мере, об этом свидетельствует анонс производителя.

По предварительным данным, для производства нового процессора будет использован техпроцесс 5 нм. К такому выводу пришли эксперты, хотя сами представители «Самсунга» эту информацию пока не подтверждают. По-другому и быть не может, говорят специалисты, ведь предыдущий чип был выпущен по техпроцессу 7 нм. Подробнее о процессорах узнаем уже после Нового года.



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