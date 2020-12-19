Стало известно, как вычислить и отключить прослушку на своем смартфоне

19.12.2020, 16:05, Новости дня

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Определить, прослушивают ли ваш мобильный гаджет, можно только по косвенным признакам, утверждает Дмитрий Курамин из компании «Инфосистемы Джет».

Среди них эксперт называет внезапно увеличивающуюся активность устройства в сети, резкий рост использованного интернет-трафика, работа приложения, которое пользователь не включал, а также быстрый разряд батареи.

Но больше всего должно настораживать уведомление о том, что сеть не использует шифрование данных, говорит Курамин. Установите приложение, сверяющее индикаторы базовых станций и данные сотового оператора, услугами которого вы пользуетесь, советует эксперт. Также регулярно обновляйте антивирусную программу. Тогда шансы, что вас смогут прослушать, будут минимальными.