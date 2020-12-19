 

Стало известно, как вычислить и отключить прослушку на своем смартфоне

19.12.2020, 16:05, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Определить, прослушивают ли ваш мобильный гаджет, можно только по косвенным признакам, утверждает Дмитрий Курамин из компании «Инфосистемы Джет».

Среди них эксперт называет внезапно увеличивающуюся активность устройства в сети, резкий рост использованного интернет-трафика, работа приложения, которое пользователь не включал, а также быстрый разряд батареи.

Но больше всего должно настораживать уведомление о том, что сеть не использует шифрование данных, говорит Курамин. Установите приложение, сверяющее индикаторы базовых станций и данные сотового оператора, услугами которого вы пользуетесь, советует эксперт. Также регулярно обновляйте антивирусную программу. Тогда шансы, что вас смогут прослушать, будут минимальными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / В РФ оценили сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

03.08 / МИД Германии призвал ЕС не бояться противостояния с Китаем

09.11 / Всё по науке — Washington Post об успешном опыте Австралии в борьбе с коронавирусом

29.09 / Самозанятым до 18 лет решили предоставить дополнительный «налоговый капитал»

29.06 / Прототип нового Hyundai Creta для РФ впервые показали на снимках

26.10 / Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

18.08 / В США школьников отправляют на удалёнку, не считаясь с отсутствием интернета дома

25.08 / Кабмин предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября – Офис президента

12.08 / Эксперты выяснили, как мозг приматов приспособился к чтению

15.10 / Психиатр рассказал о вероятности ментальных осложнений у больных COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска