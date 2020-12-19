Журналистам «Эха Москвы», привившимся российской вакциной от коронавируса, аннулируют американское гражданство

19.12.2020, 16:07, Разное

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Государственный департамент США выразил недовольство заявлениями привившихся журналистов радиостанции.

В своих социальных сетях сотрудники «Эха Москвы» Александр Плющев (Alejandro Ivy) и Алексей Нарышкин (Alex Nobleman) рассказали о том, что недавно сделали себе прививку российской вакциной Sputnik V и уже несколько дней чувствуют себя хорошо. В американском внешнеполитическом ведомстве сочли такие высказывания со стороны граждан США крайне неуместными.

– Привиться российской вакциной от коронавируса — очень безответственный и аморальный шаг. Мы понятия не имеем, что русские туда намешали и сколько заключенных умерло во время клинических испытаний. Мне кажется, за годы работы в России наши журналисты позабыли, что являются форпостом свободы слова и прогрессивной либеральной мысли. Буквально через несколько дней они могли бы сделать себе укол вакциной Pfizer в американском посольстве, но вместо этого распиарили КГБ-шную разработку на весь мир. Я не могу в это поверить. Надеюсь, это какое-то журналистское расследование и вскоре мы узнаем об ужасных, смертельных последствиях вакцинации Sputnik V. Иначе нам придется поставить вопрос о профессиональной компетентности журналистов и отобрать ранее выданное гражданство, – заявил официальный представитель Госдепа США Майкл Бойл.

На время служебного расследования журналистов отстранят от всех эфиров с российскими оппозиционными политиками. В качестве наказания провинившихся ведущих радиостанции обязали взять по 10 интервью у Александра Проханова и Егора Просвирнина. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов пообещал усилить контроль за своими подчиненными.