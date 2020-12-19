В Сети появились первые изображения уже доступного для предзаказа Honor V40

19.12.2020, 15:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети опубликовали первые изображения дебютного смартфона после смены владельца компании Honor. V40 уже доступен для предзаказа, при этом дизайн камеры устройства пока остается в секрете.

Китайский IT-гигант Huawei продал свой суббренд, прошло не так много времени, и новое руководство готово выпустить на рынок первый смартфон собственного производства. Сейчас в интернете можно рассмотреть внешний вид и некоторые детали оснащения Honor V40. Информация о девайсе появилась в популярной в Китае социальной сети Weibo. Гендиректор Honor Чжао Мин ранее рассказал о намерении начать продажу первого устройства бренда. Исходя из представленных в интернете снимков, в аппарате предусмотрено два громкоговорителя, один из которых расположен вверху. Об этом свидетельствует решетка в этой части корпуса. Стоит отметить, что весь гаджет рассмотреть не удастся, так как он запечатлен только наполовину.

Из того, что видно на изображении, дисплей Honor V40 получил заметные изгибы на боковины. Также в верхнем левом углу на экране есть отверстие для пары фронтальных фото- видео-объективов, разрешение которых пока не раскрывается. Учитывая наличие на верхней части корпуса перфорации для решетки второго громкоговорителя, блогеры прогнозируют установленные в смартфоне стереодинамики.

Изгибы можно увидеть и на задней панели устройства, однако неизвестно, какой будет внешний вид основной камеры. Учитывая сдвоенный селфи-модуль, можно ожидать от тыльного блока сенсоров достаточно высокие характеристики и эффектное дизайнерское исполнение. Предварительный заказ на грядущую новинку уже открыт. Так, онлайн-магазин JD.com принимает заявки на три модификации, которые войдут в линейку, Honor V40 и его версии Pro и Pro+. Кроме того, в дальнейших планах производителя также создание лептопов, планшетов и фаблетов, смарт-телевизоров, аксессуаров и другой техники.