Эксперт сравнил качество изображений нового Samsung Galaxy S21 с iPhone 12 Pro

19.12.2020, 15:32, Разное

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Эксперт, который является автором Youtube-канала Random Stuff, решил сравнить качество изображений смартфона Samsung Galaxy S21 с «яблочным» американским конкурентом iPhone 12 Pro. По словам инсайдера, картинка у южнокорейского производителя намного лучше.

Кроме этого, данные гаджеты сравнили по некоторым параметрам с помощью тестового приложения AnTuTu. Новый Samsung Galaxy S21, который работает на ОС Android, набрал 634461 поинт, а смартфон копании Apple – на 193234 очков меньше.

Как пишет издание iReactor, компания Samsung уже начала принимать предзаказы на модель Galaxy S21. Гаджет может похвастаться версией на 128 гигабайт, а предлагает его производитель за 880 евро (свыше 71 тысячи рублей). Также есть вариант Galaxy S21 Ultra, который имеет аналогичный объем памяти, но его ценник благодаря некоторым дополнительным опциям составляет 1400 евро (около 125 тысяч рублей). Почитатели южнокорейского бренда Samsung думали, что новинка в топовой версии не будет превышать 100 тысяч рублей, но разработчики не смогли пойти на то, чтобы удешевить S21+ и S21 Ultra.