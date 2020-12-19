Помощь Украине в борьбе с COVID-19 предоставили 30 государств – МИД

19.12.2020, 15:22, Новости дня

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28 государств, а также Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос “Радіо Свобода”.

“МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов”, – отметили в ведомстве.

Так, Индия предоставила Украине препарат гидроксихлорохин, который считался одним из вероятных лекарств от коронавирусной болезни; Канада предоставляет денежную помощь для закупки средств индивидуальной защиты и оборудования.

Согласно данным МИД, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи стали Соединенные Штаты – с начала пандемии Вашингтон предоставил Киеву $19 млн экстренной помощи ($17,3 млн – по программе Агентства по международному развитию USAID для улучшения возможностей местных медицинских учреждений; $5,2 млн – от Госдепартамента США для поддержки наиболее уязвимых слоев населения).

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор находятся в процессе разработки, говорится в ответе МИД.

МУЛЬТИМЕДИАИнфографика: radiosvoboda.org



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора