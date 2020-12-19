В больнице Турции взорвался кислородный аппарат, девять человек погибли

19.12.2020, 15:22, Новости дня

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В турецкой провинции Газиантеп взорвался кислородный баллон в частной больнице, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Инцидент произошел утром 19 декабря в 4.45 по турецкому времени (3.35 по Киеву) в отделении интенсивной терапии COVID-19 университетской больницы SANKO.

Взрыв баллона вызвал пожар, семь пациентов больницы умерли на месте, еще один – по дороге в другую больницу. Позже в минздраве страны сообщили, что умер девятый пострадавший. Жертвами стали пациенты в возрасте от 65 до 85 лет.

После взрыва 11 пациентов, которые лечились от COVID-19 в отделении интенсивной терапии, направили в другие больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции подтверждено почти 2 млн случаев COVID-19, умерло 17,6 тыс. человек, 1,7 млн заболевших выздоровели.