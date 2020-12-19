 

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 10 млн человек

19.12.2020, 15:22, Новости дня
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В субботу, 19 декабря, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 10 млн человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране подтверждено 10 004 599 случаев заболевания (более 25 тыс. из них – за последние сутки). Более 145 тыс. инфицированных пациентов скончались.

Таким образом, Индия стала второй страной в мире после США, где зарегистрировано более 10 млн случаев COVID-19. При этом, отмечает агентство, Индия достигла этой отметки позже, чем предполагалось, благодаря снижению уровня заболеваемости.

По мнению индийских чиновников, снижение происходит в связи с выработкой коллективного иммунитета. В правительстве полагают, что коронавирусом уже переболело около 60% из 1,35 млрд жителей Индии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря коронавирусом в мире заразилось 75,73 млн человек, из них более 1,67 млн умерли, 42,7 млн заболевших выздоровели.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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