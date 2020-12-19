Охранник обстрелял дворников в центре Москвы

19.12.2020, 15:16, Новости дня

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На парковке в Кропоткинском переулке в Москве охранник напал на дворников,расстреляв их из пневматического пистолета.

В Москве правоохранительные органы задержали охранника, который устроил стрельбу на парковке. Мужчина устроил конфликт с дворниками, которые пришли на уборку территории, выхватил пневматический пистолет и выстрелил по ним, затем брызнув в них из газового баллончика, передает «Московский комсомолец».

По данным РенТВ, охранник был в алкогольном опьянении и вымогал у дворников деньги.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на дежурного контрольно-пропускного пункта напал неизвестный мужчина. Охранник получил травму руки, а подозреваемый 1991 года рождения был задержан.