 

Власти Петербурга направили на закупку лекарств от COVID еще 320 млн рублей

19.12.2020, 15:16, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства более 320 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении.

Лекарственные препараты будут закуплены районными поликлиниками в кратчайшие сроки. Эти средства наряду с уже перечисленным финансированием из федерального бюджета позволят закупить необходимые лекарства для всех нуждающихся пациентов», – сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того, городские власти направят дополнительное финансирование на приобретение 35 автомобилей для участковых врачей, посещающих пациентов на дому. Также предусмотрены дополнительные средства на аренду поликлиниками автомобилей для перевозки участковых врачей в январе – феврале 2021 года, говорится в сообщении.

Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что вопрос введения более жестких ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге не рассматривается, поскольку эпидемиологическая обстановка стабилизировалась.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о готовности провести плановую вакцинацию от коронавируса, в город уже поступило 5,5 тыс. доз вакцины. Предполагается, что рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге мог произойти из-за культурно-массовых мероприятий в конце ноября.

Вместе с тем в городе с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск).



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