 

Оперная певица Надежда Самкова не стала финалисткой шоу «Голос»

19.12.2020, 14:38, Разное
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Надежда Самкова, оперная певица из Красноярска, не смогла пройти в финал популярного шоу «Голос», несмотря на великолепное исполнение композиции Мадонны «Frozen». По итогам четвертьфинала артистка собрала самое маленькое количество голосов от зрителей.
Результаты sms-голосования оказались не на пользу Надежды Самковой. Поклонники оперной певицы не понимают, почему в финале не будет такой сильной участницы. Изначально наставником артистки стал Сергей Шнуров, лидер «Ленинграда», но он принял решение, что Надежда Самкова должна покинуть шоу «Голос». Певицу спасла Полина Гагарина, пригласив ее к себе в команду. В микроблоге Instagram оперная певица выразила благодарность поклонникам за поддержку и веру в нее. По словам Надежды Самковой, она «старалась максимально сделать все, что могла».

Как пишет издание «Слово и Дело», ранее артистка являлась сотрудницей Красноярского музыкального театра. Слепые прослушивания она прошла успешно, покорив членов жюри песней Эннио Морриконе «Nella Fantasia». К ней повернулись все, но Надежда Самкова отдала предпочтение Сергею Шнурову, так как он первым отреагировал на ее исполнение.



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