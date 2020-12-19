“Облизывай палку”, “Почки две, а жизнь одна”. В Беларуси обнародовали новые видео издевательств силовиков над задержанными

19.12.2020, 14:28, Новости дня

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Объединение бывших белорусских силовиков ByPol, которые покинули службу из-за несогласия с политикой считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, 18 декабря на своем канале в YouTube опубликовало новое видео издевательств силовиков над задержанными митингующими.

Авторы канала заявляют, что все снятые события происходили 12 августа во Фрунзенском районном управлении внутренних дел Минска. Видео состоит из нарезок записей с разными задержанными.

Ролик начинается с момента досмотра личных вещей одного из задержанных, который лежит на полу со связанными сзади руками. У силовиков возникли вопросы к строительной каскетке, которая находилась в рюкзаке у мужчины.

В другом видео снят мужчина, который лежит на полу в неестественной позе и диктует свой адрес, голос за кадром говорит: “Облизывай палку”.

В третьем фрагменте мужчина в черной форме и балаклаве наносит удар другому задержанному в район солнечного сплетения.

“Подъем, бл…дь! Еще раз, бл…дь, такое, бл…дь, будет молчание, бл…дь, хуже будет. Почки две, а жизнь одна!” – говорит он задержанному.

В другом видео с этим же задержанным, но уже снятом с другого ракурса, видно, как силовики на фоне допрашивают других лежащих на земле людей. Одного из них бьют палкой по спине.

В еще одном фрагменте видео другой мужчина расплакался на вопрос о причинах его задержания. “Мы просто гуляли с другом”, – говорит он.

Судя по кадрам, большинство задержанных лежали на полу со связанными сзади руками. Кого-то ставили на колени головой вниз, девушек держали просто на коленях.

Заканчивается видео моментом, когда на задержанных, сидящих на коленях головой вниз, кто-то кладет бело-красно-белый флаг (символика протестующих). На фоне слышно: “Красавцы. Не шевелись. Жыве Беларусь”.

ВИДЕОВидео: By_Pol – объединение силовиков Беларуси / YouTube

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.