Минздрав Украины может манипулировать данными о количестве коек с кислородом – СМИ

19.12.2020, 14:28, Новости дня

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Министерство здравоохранения Украины может манипулировать данными о количестве свободных коек с кислородными точками в больницах, предназначенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. На нестыковки в официальной статистике обратило внимание издание LB.ua.

Так, издание отмечает, что в некоторых киевских больницах число свободных коек с кислородом превышает общее число свободных коек в лечебном учреждении.

Например, согласно статистике, в Александровской больнице – 151 свободное место для пациентов с COVID-19, тогда как свободных мест с кислородом – 209. В настоящее время в больнице находится 349 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее.

Главврач Александровской больницы Людмила Антоненко заявила LB.ua, что официальная статистика неточна.

“Информация должна быть такой: 151 свободное место, и с кислородом – 151. Мы других данных не предоставляем. Думаю, что Минздрав считает 151 [свободное место] плюс те кровати, которые заняты некислородозависимыми больными. Например, [16 декабря] представлена таблица с информацией о 500 местах для пациентов с COVID-19. Занята 321 койка. Соответственно, свободны 179 коек. Из 321 больных – 265 на кислороде. Таким образом, 321 – 265 = 56 больных без кислорода. 179 + 56 = 235 коек. И будет информация, что у нас свободны 179 коек, а с кислородом – 235”, – отметила она.

В свою очередь, экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский, который сейчас входит в профильную комиссию Киевсовета, высказал предположение, что свободными местами с кислородом считаются все койки с кислородом в больнице, даже в тех отделениях, которые не работают с COVID.

LB.ua подчеркивает, что в статистику свободных коек также включены места в роддомах и детских больницах, которыми, очевидно, не сможет воспользоваться большинство заболевших.

“Можно ли верить этим цифрам? Это очень важный вопрос, ведь опираясь на эти данные, правительство принимает решение о будущем страны, например, вводить ли локдаун и когда именно”, – задается вопросом издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине подтвердили 11 742 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 956 123 человека, выздоровело – 574 536, умерло – 16 469.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора