В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра образования Шкарлета

19.12.2020, 14:28, Новости дня

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Группа народных депутатов 18 декабря внесла на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с поста министра образования Украины. Текст проекта №4525 и другие сопроводительные документы на сайте парламента пока отсутствуют.

Документ передан на рассмотрение руководству Рады.

Проект постановления зарегистрирован народными депутатами от фракций “Европейская солидарность” и “Голос”. В эти фракции в общей сложности входит 47 нардепов (вместе с “Батьківщиною” фракции не дали ни одного голоса за назначение Шкарлета министром).

48-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. В 2010–2020 годах был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2010 году был избран депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

В июне 2020 года Кабмин назначил его заместителем министра – и.о. министра образования.

Сразу после назначения Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора