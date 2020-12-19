 

Владельцы элитной недвижимости в центре Москвы возмутились росту налогов

19.12.2020, 14:22, Новости дня
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Владельцев элитной недвижимости в центре российской столицы возмутил резкий рост налогов: например, за квартиру на Патриарших прудах он вырос на 20 тыс. рублей.

Журналистка Божена Рынска написала в Facebook, что ей «пришел налог 66 тыс. (рублей) за квартиру на Патриарших».

«По сравнению с прошлым годом подняли на 20 тыс. рублей. Это ад какой-то. Соседи тоже негодуют. Есть у кого недорогой юрист, который может оспорить кадастровую стоимость?», – спросила она у подписчиков.

Пользовательница Lyu Lu в комментариях к посту посоветовала журналистке «судиться», и «желательно коллективно, чтобы затраты на юриста хотя бы поделить».

Ранее Минстрой предсказал рост цен на жилье в 2021 году.



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