Умер писатель-фантаст Роман Арбитман

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19.12.2020, 14:22, Новости дня
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Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, умер в возрасте 58 лет в Саратове после заражения коронавирусом.

На странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что «ушел Роман Арбитман», причиной смерти стал коронавирус.

«Для фестиваля было большой честью и радостью дружить с личностью такого масштаба, далеко не городского», – отметили авторы сообщения.

Информацию подтвердил и литературный критик Александр Архангельский. «От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить», – написал он в Facebook.

Роман Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. В 1984 году окончил филологический факультет Саратовского университета. Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров.

Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов. Является автором более 30 книг. По его роману «Перемена мест» в 1999 году был снят 18-серийный сериал «Досье детектива Дубровского». В октябре 2020 года презентовал свою последнюю книгу – «Министерство справедливости».

Кроме того, Арбитман печатался как критик детективной и фантастической литературы в «Литературной газете», в газетах «Сегодня», «Время МН», «Время новостей», в журналах «Урал», «Сфинкс», «Волга», «Знамя», «Литературное обозрение», «Октябрь», «Дружба народов», «Реальность фантастики».

Член Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.



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