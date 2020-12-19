Мнение: Посмотрели фильм “Yesterday” (2019), хочу клеймить

19.12.2020, 14:14, Разное

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Сюжет завлекательный (дальше не спойлер, а то, что было в трейлере, не бойтесь): главный герой – лабух-неудачник, стукается головой об автобус и попадает в параллельный мир, в котором не было группы Beatles. И начинает этим злостно пользоваться, обретая с помощью их песен популярность до небес.

Почему хочу клеймить: потому что авторы — идиоты и профукали отличную идею. В голове у них нет такой штуки, как "причина и следствие!" Даже больше, концептуально выскажусь (потому что от этого многие страдают) — они не знаю, что придумывая произведение, надо продумывать для него в подробностях "иной мир", в деталях! Помещать своих героев в "здесь и сейчас" возможно, только когда делаешь что-то типа "Дурнушки Бетти" или "Моей прекрасной няни", и то, в первом случае надо-то во всех подробностях и деталях представлять, как работают офисы, а во втором — многодетные семьи и отцы-молодцы; если представления об этих "мирах" не имеешь, получается полная фигня, сплошные натяжки.

Если же ты делаешь фантастику, то снимать иной мир идентичным – провал. В каждой серии древнего сериала "Скользящие" было больше продуманности и логике, чем в этой фигне! Сделать фильм о параллельной истории, но не знать об эффекте бабочки – это вот прямо крутой концепт, мда. Мир в фильме "Yesterday" отличается от нашего тем, что там не было "Битлз" и еще, как выяснил главный герой, какой-то другой мелкой группы, а также сигареты называются по-другому (или их вообще нету). Все. Ладно, пусть авторы поленились еще какие-то отличия прописывать (типа отсутствия Макдональдсов, или в Англии правит король, ну чисто для красоты).

Но воспользоваться логикой хотя бы? Чтобы было в мире, в котором не случились битлы? Прикину грубо. Вот там сцена, как герой приезжает из Англии в Штаты. Ну покажите ему мир американской музыки, который не смог эволюционировать (потому что битлов не было) — мир, в котором ходят сплошные крунеры а-ля Фрэнк Синатра. Попросите какую-нибудь современную звезду музыки, пусть даже чернокожего рэпера, показать, что вот в этом параллельном мире из-за отсутствия Beatles рэп не изобрели, поэтому он поет джаз-баллады. Думаю, историки музыки за час могли бы прикинуть кучу очень интересных вариантов, как бы выглядел мир, если б из него вынули битлов. Или придумать не реалистичные, а хотя бы смешные. Rolling Stones в этом мире есть — ну сделайте фальшивые доксъемки, что они заняли психологическую нишу битлов в ту эпоху из-за вакуума, и ходили например, с дурацкими челками и в костюмчиках долго. Покажите Элтона Джона, который пишет не баллады, а панк-рок….

Но нет. Никаких музыкантов, кроме главного героя и Ed Sheeran as himself (который помогает ему строить карьеру) в кадре вообще не появляется. Полная пустота, никакого подлеска. Я понятия не имею, кто такой этот их знаменитый Эд Ширан, но логично предположить, что британский композитор вырос все-таки немного иным, не имея битлов? Почему хотя бы это не показать?

Теперь я скажу про главного героя. Он дебил. Ну, помимо того, что у него любовный интерес к Джемме Атертон, которая бревно и испортит любой фильм (ох ты ж блин, это Лили Джеймс, но как она косит тут под Джемму, удивительно. Вроде не была раньше таким бревном). Так вот, он дебил. Вот вы попали в мир без битлов и начинаете паразитировать на их наследии, у вас появляется куча денег. Каким надо быть дебилом, чтобы не нанять детективное агенство, чтобы выяснить, что именно случилось-то? Джон, Пол, Джордж и Ринго просто не встретились, пали жертвой детской чумки? Поссорились в первом году существования, Пол придушил Джона и сейчас сидит? Что? Что случилось? Как можно не захотеть это выяснить???? Этот дебил и не чешется. Расследование за него проводят два других человека, которые тоже попали сюда случайно из "его" реальности (один из них благородный бородатый россиянин, мелочь, а приятно).

Так вот, они проводят расследование и выясняют. что Леннон, вашу мать, жив и вон там живет в маленьком домике!!! Главный герой туда едет и ходит с ним по дюнам в беседе. Я не стала слушать о чем, устала материться. То есть авторы этого фильма серьезно считают, что Джон Леннон был бы никем, если б не судьбоносная встреча всех членов ливерпульской четверки. Он не стал бы ни поэтом, ни писателем, ни журналистом, ни актером, ни режиссером. Не оставил бы никакого следа в истории культуры Англии, гуглежом бы не находился. По мне, так очевидно, что Леннон — один из тех "людей эпохи Возрождения", который обязательно бы засветился бы хоть как-то, особенно в том бурлящем котле британской интеллектуальной жизни, которая была в его молодости. Да показали бы его хотя бы знаменитейшим художником-перформансистом, который бы удивился предположению про музыки — и то правдоподобнее бы было.

Еще авторы-дебилы считают, что песни Beatles – это такое волшебное заклинание, которое действует на всех, вне зависимости от пола, расы и эпохи. Герой поет их (в 2019 году) и к нему приходит грандиозный успех, звукозаписывающие студии бегают за ним с драками. Элементарная мысль о том, что битлы выстрелили, потому что были сосредоточением СВОЕГО времени, СВОЕЙ эпохи, им в голову не приходит. Потому что именно такая музыка царила тогда, в 1960-70-е. Сегодня на такую песенку намного реалистичней выглядел бы ответ "мило, но безумно устарело" (а вот если бы авторы показали, что мир кругом застрял на джазе и Фрэнке Синатре, это хотя бы как-то логически подкрепило потенциальный успех).

Вера авторов-дебилов в волшебную магию Beatles подкрепляется выбором актера на главную роль. Тезис (быть, может, подсознательный) был в том, что кто бы ни спел их, песни такие крутые, что всех покорят. Главный герой – пухлый индус, его персонаж – дебил и по жизни неудачник, и исполнитель это все хорошо на своем лице передает. Когда он еще в нашей реальности поет свои собственные песни, его слушают только друзья, потому что обаяние минусовое. Почему авторы считают, что с песнями битлов все изменится? Когда героя ставят в ЛА под камеры и он поет в звукозаписывающей студии, настолько очевидным становится, что шоу-бизнес – это не только мелодии, но и адская харизма, что прямо рыдать хочется.

Понимаю, что хотелось снять представителя британских нацменьшинств, уважаю. Но что, во всей Британии не нашлось ни одного индуса/пакистанца, который был бы обаятельным и умел бы зажигать?? Который бы умел нормально улыбаться? Мысленно представила в этой роли Р. Малека (он, правда, египтянин). О, как заиграли бы песни сразу. Что, франшизу "Голос", которая по всему миру десять лет идет, они ни разу не видели? Передача как ничто другое обнажает, что вслепую поворачиваются, да, из-за красивого голоса, но если в участниках нет ни вида, ни характера, его мгновенно сливают, оставляя только реальные "сгустки энергии". Beatles были такими ядерными сгустками, а герой этого фильма нет, он какая-то черная дыра, унылая и неудачливая.

Вывод: первую треть фильма смотреть можно, там попадаются смешные шутки, пока герой "обживает" мир. Дальше не стоит: герой — дебил, авторы — дебилы. Исполнитель роли пожилого Леннона — похож, смотреть без звука.

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UPD: изначальная версия сценария была про человека, который помнит песни битлов, но НЕ может прославиться все равно. Однако студия решила все делать по-своему и переделала нафиг все.