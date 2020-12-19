Эксперты рассказали о методах сдерживания цен на продукты в России

19.12.2020, 13:46, Разное

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Меры, которые должны обеспечить россиянам

“сытую жизнь”, и остановить рост цен на муку, сахар и подсолнечное

масло, просчитаны. Так, заключены соглашения с крупнейшими торговыми сетями и

производителями продуктов о заморозке цен на названные продукты. Они будут

действовать с 20 декабря до конца марта.

Есть изменения в законодательство, которые

позволят регулировать “сверху” цены на социально значимые продукты

питания в регионах при изменении их на 10% за 60 дней. По словам главы

Минэкономразвития Максима Решетникова, правительство будет сдерживать цены

прежде всего экономическими мерами.

Так, с 9 января до 31 июня увеличивается

вывозная пошлина на подсолнечник и рапс. А с 15 февраля по 30 июня вводится

квота на экспорт зерновых – пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Все, что сверх

квоты, будет облагаться 50% пошлиной от таможенной стоимости. Хлебопекарные

предприятия, которые согласятся зафиксировать цены на свою продукцию,

компенсируют часть затрат на производство.

Что касается производителей, то

фиксировать цены в обмен на господдержку готовы многие. Например, производители

тепличных овощей. Они готовы зафиксировать цены на свою продукцию на уровне

декабря прошлого года.

Экспорт отечественной сельхозпродукции, по

данным Минсельхоза, по итогам этого года может превысить 28 миллиардов

долларов. Некоторые компании-экспортеры пшеницы заявили, что на фоне решений

правительства у них возникли проблемы с поставками – грузы задерживают на

границе. В свою очередь специалисты успокаивают: повышенные экспортные пошлины

и квоты на вывоз продукции – в частности, пшеницы – вводились уже не раз,

процедура отработанная.

В Минсельхозе ожидают, что цены на сахар-песок и подсолнечное масло в магазинах снизятся уже с 21 декабря. По

достигнутым соглашениям, кило сахара-песка должно стоить не больше 46 рублей,

литр подсолнечного масла – 110 рублей. Ожидается и стабилизация цен на хлеб и

макароны.