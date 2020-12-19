Названы способы разморозить омыватель в машине зимой

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19.12.2020, 13:44, Разное
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Эксперт Алексей Ревин назвал популярные способы, которые помогут разморозить омыватель в машине зимой. В целом, хоть это и долго, рекомендуется оставить транспорное средство в теплом месте на некоторое время.
Отмечается, что можно демонтировать емкость отогреть ее в домашних условиях под напором горячей воды. Однако соответствующий метод подходит для тех машин, где присутствует легкий доступ к ней.

Специалисты также предполагают отправиться на мойку. Работника сервиса нужно попросить направить в горловину струю воды. Даже если жидкость будет негорячей, она довольно быстро размоет лед, поскольку обеспечивается бесперебойная подача.

Как заявил специалист, можно задействовать компрессор. Шланг опускается в его горловину, там пузырьки воздуха интенсивно перемешивают воду, поэтому улучшается теплообмен.

В отдельных случаях автомобилисты могут применять фен, но бытовой, а не промышленный. Дуть опять же нужно в горловину. Разморозка будет идти эффективнее, если хотя бы одну боковую стенку закрыть посредством пластика или же металла, пишет портал «РИА Новости».



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