 

США решили закрыть все генконсульства на территории России

19.12.2020, 13:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о намерении закрыть два последних генеральных консульства Соединенных Штатов в России. Об этом 19 декабря сообщило Associated Press, ссылаясь на текст уведомления, который есть в распоряжении агентства. 

Белый дом объявил о намерении закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге 10 декабря. В уведомлении говорится, что диппредставительства решено закрыть из-за кадровых проблем: в 2017 году Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

Сроки прекращения работы генконсульств пока неизвестны. Как отмечает агентство, после их закрытия единственным дипломатическим представительством США в России будет посольство в Москве.

Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в стране, летом 2017 года в ответ на американские санкции. Тогда Россию покинули 755 сотрудников дипмиссии США. В 2018-м из-за высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва закрыла генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Диарея убила в Зимбабве больше людей, чем коронавирус

18.08 / Специалисты рассказали о методе, который предотвращает развитие депрессии

12.11 / Британский экс-премьер – «Лондон внезапно перестал быть незаменимым мостом между Европой и Америкой»

22.07 / Актер и бодибилдер Александр Крупнов задержан по подозрению в связи с несовершеннолетней

26.11 / Ученые назвали самую непригодную к жизни планету

16.07 / Турция подписала протокол об охране Айя-Софии как объекта всемирного наследия

24.08 / НАТО назвало заявления Лукашенко об угрозе со стороны альянса безосновательными

30.10 / Моравецкий призвал протестующих не выходить на митинги из-за ситуации с COVID-19

18.12 / 2020-й назвали годом упущенных возможностей для Украины

27.06 / Виктор Ляшко о том, хочет ли он стать мэром Киева: Думаю, мало кто сказал бы “нет” на такое предложение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска