Министр соцполитики Украины анонсировала пять этапов повышения пенсий в 2021 году

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19.12.2020, 13:34, Новости дня
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Министерство социальной политики Украины запланировало на 2021 год пять этапов повышения пенсий. Об этом в интервью “Фактам”, опубликованном 17 декабря, заявила глава ведомства Марина Лазебная.

“За год средняя пенсия выросла с 3 тыс. до 3,4 тыс. грн. К тому же, в начале года 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2 тыс. грн. В результате комплексной программы удалось для более чем 2,2 млн человек увеличить пенсии. И это в условиях коронавируса и падения экономики, когда ресурсов у государства не хватает. Но мы понимали, что эти люди в первую очередь нуждаются в помощи. На следующий год мы запланировали пять этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Надеемся, что экономическая ситуация не помешает нам выполнить этот график”, – сказала она.

По прогнозу Лазебной, в среднем пенсии вырастут примерно на 15%. 

Министр также добавила, что прожиточный минимум в 2021 году будет расти более высокими темпами, чем инфляция. “[Прожиточный минимум] вырастет на 9,3% при прогнозируемой инфляции 7,3%”, – заявила Лазебная.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3393,5 грн.

С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума, на основании которого рассчитывается размер пенсий, для лиц, утративших трудоспособность, увеличился с 1712 грн до 1769 грн; для трудоспособных лиц – до 2270 грн; для детей до шести лет – до 1921 грн; для детей от шести до 18 лет – до 2395 грн. В соответствии с этим, минимальная пенсия составляет 1769 грн.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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