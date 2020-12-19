Коренная американка впервые в истории США может стать министром внутренних дел

19.12.2020, 13:34, Новости дня

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность министра внутренних дел конгрессвумен Деб Хааланд. Об этом сообщает штаб Байдена.

Сейчас Хааланд является членом Палаты представителей США от первого округа штата Нью-Мексико. До своего избрания в Палату представителей она была предпринимателем и выступала за экологически устойчивые методы ведения бизнеса. Кроме того, она занимала пост председателя Демократической партии Нью-Мексико и была первой коренной американкой, избранной на должность главы государственной партии США.

CNN отмечает, что если кандидатуру Хааланд одобрит Сенат, то она станет первой коренной американкой, занявшей пост главы министерства внутренних дел США.

В Штатах министерство внутренних дел управляет большей частью природных ресурсов и земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с американскими индейцами, коренными жителями Аляски, коренными гавайцами, а также занимается территориальными делами в островных районах США. В отличие от министерств внутренних дел в других странах, в США основная функция этого ведомства – не полицейские мероприятия и организация безопасности, а управление землей.

Это уже не первая должность в администрации Байдена, которую избранный президент предложил представителю меньшинств. К примеру, впервые в истории США министром может стать открытый гей – пост министра транспорта предложили Питу Буттиджичу.

Кроме того, министерство финансов в Штатах впервые может возглавить женщина – бывшая глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. А главой Пентагона впервые могут назначить афроамериканца – Байден предложил это место генералу в отставке Ллойду Остину.